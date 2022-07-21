У Харкові війська РФ знову обстріляли зупинку громадського транспорту, багато постраждалих – мер

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є загиблий, 17 людей поранені, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Другий день поспіль і приблизно в той самий час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат – уже один загиблий і 17 поранених, з яких один украй важкий», – написав він у телеграмі.

Раніше мер Харкова повідомив, що російські війська обстрілюють один з найбільш густонаселених районів міста, було влучання в медзаклад.

Протягом минулої доби російські війська вели масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів області та Харкова. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, ще 11 зазнали поранень.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.