Харків і область вночі зазнали ракетного обстрілу військ РФ – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої ночі російські війська обстріляли з ракет Харківщину і обласний центр.

«Близько 03:00 у Чугуївському районі сталась пожежа внаслідок ворожих обстрілів на території приватного домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 200 кв.м. Пожежу було ліквідовано підрозділами ДСНС о 04:55. Жертв та постраждалих немає. Також цієї ночі Харків зазнав ракетного обстрілу. Дві ракети влучили поблизу будівлі навчального закладу у Холодногірському районі міста. В результаті вибуху пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета влучила на подвір'ї неподалік школи у Індустріальному районі, внаслідок чого частково постраждала будівля навчального закладу. Пожеж у цих випадках не було. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки. Жертв та постраждали немає», – розповіли у ДСНС.

Минулої доби поліцейські зафіксували понад 60 фактів руйнування різних об’єктів унаслідок обстрілів Харкова та області російськими військами, повідомило обласне управління поліції.

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об’єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами.