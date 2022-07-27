У Генштабі повідомили про невдалі штурмові дії російських військ на кількох напрямках

Російські війська протягом минулої доби здійснили штурмові дії і розвідку боєм на Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках, але не мали успіху і відійшли, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

За повідомленням, на Бахмутському напрямку російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру, зокрема, в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка, вели стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мали, а також провели розвідку боєм біля Семигір’я, де зазнали втрат і відійшли. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії, кажуть у Генштабі.

«На Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА», – йдеться у зведенні.

За даними командування, на Південнобузькому напрямку основні зусилля війська РФ зосереджують на недопущенні просування українських військ.

«Ворог для ведення повітряної розвідки активно використовує БпЛА. Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки. Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на Харківському напрямку російські військові за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагаються покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

Раніше голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні, бо Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.