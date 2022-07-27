Влада показала наслідки ранкового російського обстрілу Харківщини (фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків сьогоднішніх обстрілів Індустріального району Харкова та лісового коледжу Чугуївського району.

За його словами, російські війська знову застосували проти цивільних об'єктів ракети С-300.

«Об'єкт інфраструктури у Харкові та будівля коледжу частково зруйновані, внаслідок влучання горіли 10 автомобілів», – написав він у телеграмі.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, в ніч на 27 липня російська армія обстріляла Новобаварський та Індустріальний райони Харкова, а також Чугуївський район Харківської області. Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними поліції, внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова зруйновано будівлю об’єкту критичної інфраструктури.

За даними мера Харкова, шестеро людей поранені внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими військами по Індустріальному району Харкова вранці 27 липня.

Минулого тижня британська розвідка повідомила, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони, що призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях.

За повідомленням, існує «висока ймовірність» того, що ця зброя не влучить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, «оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі цих систем будуть мало навчені для таких завдань».