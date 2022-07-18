Голова МЗС повідомив, за яких умов Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю – Forbes

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані у разі вторгнення білоруських військ на територію України.

«Білорусь є співучасником злочину Росії, це питання ніхто не ставить під сумнів. Ми розірвали дипломатичні відносини з Російською Федерацією одразу після початку повномасштабного наступу. Так само вони (відносини з Мінськом – ред.) будуть розірвані, якщо Збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України», – сказав Дмитро Кулеба в інтерв’ю українському виданню Forbes.

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Голова українського МЗС також зазначив, що білоруський маршрут постачання українського зерна розглядається як «шлях останньої надії», якщо ніщо інше не спрацює.

«Нікому не хотілося співпрацювати з Мінськом, який є співучасником агресії, в будь-якому торговельному питанні. Але дуже добре попрацювали логісти та приватні інвестори (трейдери, по суті) в плані розширення можливостей наземних шляхів через країни Євросоюзу, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського маршруту більше не на порядку денному», – додав Дмитро Кулеба.

За його словами, на переговорах у Стамбулі (Туреччина) сторони досягли домовленості про розблокування українських морських портів.

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«Тепер все це потрібно викласти на папері. Ми не погодимося на жодне рішення, яке залишить бодай найменшу лазівку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Росії», – наголосив міністр закордонних справ.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.