Білорусь: журналістці Андреєвій винесли новий вирок – ще 8 років і три місяці ув’язнення

У Білорусі 13 липня завершився новий кримінальний процес над журналісткою «Белсату» Катериною Андрєєвою (Бахваловою), передає білоруська служба Радіо Свобода.

Розгляд справи тривав із 4 липня в закритому режимі в Гомельському обласному суді. Як повідомляє «БелТА», суд засудив її до восьми років і трьох місяців ув’язнення в колонії загального режиму.

За рішенням суду, «державна зрада», в якій визнали винною Андреєву, полягала в «передачі державної таємниці Республіки Білорусь іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам».

Європейська федерація журналістів засудила вирок журналістці.

Читайте також: Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, щоб «утилізувати» її армію – Подоляк

«Білоруський диктатор і його соратники не гребують навіть найнижчими вчинками. Вони дійшли до того, що раніше несправедливо засуджену журналістку притягнули до відповідальності за новими сфабрикованими звинуваченнями. Ці судові переслідування та посилення репресій проти журналістів демонструють справжню природу диктаторського режиму в Білорусі», – заявила президентка Європейської федерації журналістів Майя Север.

Європейська федерація журналістів закликала Євросоюз, Раду Європи та ОБСЄ посилити дипломатичний тиск на керівництво Білорусі.

Про нове кримінальне провадження проти Катерини Андреєвої стало відомо у лютому 2022 року, цього разу журналістку звинуватили у державній зраді.

Її перевели з колонії до СІЗО-3 у Гомелі, нове слідство тривало менше двох місяців. Процес міг початися ще в травні, але з невідомої причини затягувався.

Читайте також: Росія заблокувала доступ до сайту Die Welt – Овсяннікова там вже не працює

Катерину Бахвалову (Андреєву) затримали 15 листопада 2020 року під час прямого ефіру з площі Змін, де проходила акція вшанування загиблого мітингувальника Романа Бондаренка. 18 лютого 2021 року її разом з операторкою Дарією Чульцовою визнали винними в організації діяльності, що грубо порушує громадський порядок, і засудили до двох років колонії загального режиму.

Катерина Андреєва разом зі своїм чоловіком Ігорем Ільяшем раніше співпрацювали з Радіо Свобода. Зокрема, Андреєва у 2017-2018 роках була авторкою проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії та є співавторкою книги «Білоруський Донбас» про роль білорусів у збройному конфлікті на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода. За останній рік книга двічі видавалася.