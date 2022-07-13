Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, щоб «утилізувати» її армію – Подоляк

Росія може бути зацікавлена в нейтралізації збройних сил Білорусі через втягнення їх у повномасштабну агресію проти України – таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму твітері він припустив, що Москва намагається змусити Білорусь до безпосередньої участі у війні не лише для того, аби покрити «дефіцит своєї військової спроможності».

«Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання Республіки Білорусь та окупація російськими z-zомбі», – заявив Подоляк.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.