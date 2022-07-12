«Зараз я вам покажу...» – Лукашенко заявив про «війну Заходу» і розмову з Путіним про те, звідки нібито готується напад

Олександр Лукашенко 12 липня вкотре заявив, що Захід нібито планує напад на Росію, а білоруські «військові повинні не допустити» війни. Як передає агенція БелТА, про це він сказав, виступаючи на церемонії перед випускниками військових вишів і офіцерським складом.

Лукашенко заявив, що Захід нібито готується до війни, хоча ніяких доказів не надав.

«Мабуть, підкорені «хрестоносці» з Північноатлантичного альянсу раптом вирішили, що настав момент для чергового «кидка на Схід», – сказав Лукашенко.

За його словами, країни Заходу активно ведуть розвідку на землі та в повітрі, освоюють військову логістику, проводять навчання, перекидають техніку та постачання з інших регіонів, паралельно збільшуючи військові бюджети.

«На жаль, така політика Заходу наближає світ до прірви великої війни, в якій, як ви розумієте, не буде переможця», – сказав Лукашенко.

Він також поділився деякими подробицями своєї вчорашньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Останнім часом (а ми це вчора детально обговорювали з президентом РФ) розробляються стратегічні плани наступу на Росію. І основний напрямок удару (історія повторюється) – через Україну і Білорусь», – цитує Лукашенка його пресслужба.

У березні Лукашенко вже говорив Путіну: «Зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (4 позиції, я вам зараз покажу – я приніс карту), вони б атакували наші війська – білоруські та російські, які були на навчаннях... Добре, що почали... Напередодні ми б не зробили, повірте, через кілька днів випили б всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу: вони готувалися завдати удару не тільки на Донбасі. Вони вибудували позиції для удару по Білорусі».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.