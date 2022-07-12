«Зараз я вам покажу...» – Лукашенко заявив про «війну Заходу» і розмову з Путіним про те, звідки нібито готується напад

Олександр Лукашенко 12 липня вкотре заявив, що Захід нібито планує напад на Росію, а білоруські «військові повинні не допустити» війни. Як передає агенція БелТА, про це він сказав, виступаючи на церемонії перед випускниками військових вишів і офіцерським складом.
Лукашенко заявив, що Захід нібито готується до війни, хоча ніяких доказів не надав.
«Мабуть, підкорені «хрестоносці» з Північноатлантичного альянсу раптом вирішили, що настав момент для чергового «кидка на Схід», – сказав Лукашенко.
За його словами, країни Заходу активно ведуть розвідку на землі та в повітрі, освоюють військову логістику, проводять навчання, перекидають техніку та постачання з інших регіонів, паралельно збільшуючи військові бюджети.
«На жаль, така політика Заходу наближає світ до прірви великої війни, в якій, як ви розумієте, не буде переможця», – сказав Лукашенко.
Він також поділився деякими подробицями своєї вчорашньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
«Останнім часом (а ми це вчора детально обговорювали з президентом РФ) розробляються стратегічні плани наступу на Росію. І основний напрямок удару (історія повторюється) – через Україну і Білорусь», – цитує Лукашенка його пресслужба.
У березні Лукашенко вже говорив Путіну: «Зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (4 позиції, я вам зараз покажу – я приніс карту), вони б атакували наші війська – білоруські та російські, які були на навчаннях... Добре, що почали... Напередодні ми б не зробили, повірте, через кілька днів випили б всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу: вони готувалися завдати удару не тільки на Донбасі. Вони вибудували позиції для удару по Білорусі».
Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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