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У Білорусі – знову військові навчання. Міноборони РБ оприлюднило деталі

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон

Із 12 по 14 липня у Білорусі відбудуться чергові військові навчання. Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.

За його даними, основними питаннями, які будуть відпрацьовуватись під час цих навчань, стануть питання:

  • охорони та оборони об'єкта територіальної оборони;
  • несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів військового стану.

«Мета навчання – оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони», – зазначили у білоруському відомстві.

Навчання відбуватимуться під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету із територіальними військами Жлобинського району.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

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