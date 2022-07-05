США та ще 34 країни закликали посилити спортивні санкції проти Росії та Білорусі

Тридцять п’ять країн світу, серед яких США, Канада, Японія, Великобританія та країни Європейського союзу, підписали 5 липня спільну заяву із закликом посилити спортивні санкції проти Росії та Білорусі.

Зокрема пропонується:

• Припинити співпрацю міжнародних спортивних федерацій із національними органами управління спортом Росії та Білорусі;

• Усунути з впливових посад у міжнародних спортивних федераціях осіб, тісто пов’язаних із російським чи білоруським урядом;

• Розглянути можливість призупинки трансляцій міжнародних спортивних змагань у Росії та Білорусі.

У випадку, якщо національні або міжнародні спортивні організації дозволять атлетам із цих країн брати участь у змаганнях, спортсмени мають виступати суворо у нейтральному статусі, наголошується у заяві. Використання прапорів, гербів та гімнів Росії чи Білорусі заборонено.

Після початку війни в Україні багато міжнародних спортивних організацій, за рекомендацією МОК, перестали допускати росіян до участі у змаганнях. У таких дисциплінах як футбол, хокей, легка атлетика та фігурне катання спортсмени повністю усунуті. В автоспорті, велоспорті, тенісі та шахах росіяни виступають у нейтральному статусі.