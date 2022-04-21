Серб Джокович назвав «божевіллям» рішення про заборону виступу росіян на Вімблдоні

Перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович назвав «божевільним» рішення організаторів головного змагання на травʼяних кортах, Вімблдону, заборонити участь російським і білоруським гравцям. Лондонський турнір 20 квітня став першим тенісним змаганням, яке ухвалило таке рішення у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Заборона означає, що другий номер світового рейтингу серед чоловіків росіянин Данило Медведєв та четверта ракетка світу білоруска Арина Соболенко не зможуть взяти участь у турнірі, який Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету прийматиме з 27 червня до 10 липня.

Джокович виріс у Сербії, яка в 1990-х роках вела війни проти нових балканських держав – колишніх югославських республік, намагаючись зберегти цілісність багатонаціонального утворення з центром у Белграді. Він сказав, що спортсмени непричетні до збройного конфлікту.

«Я завжди засуджуватиму війну, я ніколи не підтримуватиму війну, оскільки є дитям війни», - сказав Джокович журналістам на турнірі ATP 250 у Белграді.

«Я знаю, яку емоційну травму це залишає. У Сербії ми всі знаємо, що сталося в 1999 році», – сказав тенісист, маючи на увазі бомбардування тодішньої Югославії силами НАТО. Ця військова операція Північноатлантичного альянсу стала завершальним етапом Косовської війни, призвівши до виведення югославських військ з території краю Косово й Метохія та до його переходу під контроль сил НАТО, а пізніше – ООН.

Рішення Вімблдону, крім Джоковича, розкритикували також Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Російські тенісисти після початку війни Росії проти України обережно висловилися за мир, але не засудили дії президента Росії Володимира Путіна та його оточення. Зокрема, Данило Медведєв на пресконференції на турнірі в мексиканському Акапулько сказав, що він «повністю за мир», а інший відомий російський тенісист Андрій Рубльов після виходу до фіналу турніру в Дубаї написав на обʼєктиві телекамери: «Ні війні, будь ласка».