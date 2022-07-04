Білоруське суспільство підтримує Україну – Зеленський про заяви Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський 3 липня назвав небезпечними сигнали із заяв Олександра Лукашенка про об’єднану армію Білорусі та Росії та рішення про участь Білорусі в «спецоперації» Росії.

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, він закликав не втягувати білоруський народ у загарбницьку війну росіян.

«Мені здається, що взагалі небезпечно для дружнього білоруського народу, наших сусідів-білорусів те, що він (Лукашенко – ред.) робить. Він не повинен втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України та порушення всіх міжнародних угод, міжнародного права загалом. Небезпечно звучить цей сигнал, який був, я думаю, що ми побачимо результат цих сигналів», – прокоментував Зеленський заяви Лукашенка про те, що в союзі Білорусі та Росії давно створена єдина армія.

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Водночас він наголосив, що запуски російських ракет над Україною з території Білорусі ні для кого не є таємницею.

«Наскільки я знаю, Лукашенко в тій чи іншій формі давав сигнали всім суспільства, у тому числі білоруському – що дуже важливо, тому що воно підтримує Україну і нашу позицію – тому він давав сигнали, що без його волі випускали ті чи інші ракети», – зазначив голова держава.

Олександр Лукашенко напередодні заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія і що він «давно визначив» участь Білорусі у «спецоперації» (так у Росії називають війну) РФ проти України.

2 липня Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася атакувати Білорусь ракетами, і повідомив про наказ білоруським військовим «взяти під приціл центри ухвалення рішень у столицях «яструбів».

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».