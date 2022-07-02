Через можливе проникнення ДРГ з Білорусі посилили блокпости – Єнін

В Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.



За його словами, противник активно поширює дезінформацію про ймовірний наступ військ з боку Білорусі на Україну, проте українська та іноземні розвідки цього не підтверджують.

Немає ознак формування ударного угруповання противника на території Білорусі, але у нас є інформація про можливі провокації з метою остаточного втягнення Білорусі у війну проти України, можливе проникнення диверсійних груп, тому правоохоронці запровадили посилений режим несення служби на блокпостах», — сказав Єнін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, минулого тижня на блокпостах виявили 256 підозрілих осіб та викрили дві диверсійні групи.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».



Зеленський наголосив, що «будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя». За його словами, цей тиждень буде «дуже важливим для нас усіх».