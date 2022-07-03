У День незалежності Білорусі Держдепартамент США нагадав про політичні репресії режиму Лукашенка

Державний департамент США адресував «найтепліші побажання» з нагоди Дня незалежності Білорусі людям у цій країні, нагадавши при цьому про сотні політичних в’язнів, досі заґратованих режимом Олександра Лукашенка.

«Від імені Сполучених Штатів Америки я надсилаю найтепліші побажання народу Білорусі, де б він не був», – йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена від 3 липня.

Однак, «незважаючи на те, що це привід відсвяткувати важко завойовані свободи, білоруси, як і раніше, не можуть визначати майбутнє своєї країни або висловлювати свої погляди без страху суворих репресій», додав Блінкен.

«Другий рік поспіль надто багато білоруських сімей відзначатимуть цей День незалежності у розлуці зі своїми близькими, оскільки понад 1200 політв’язнів терплять ув’язнення за спроби реалізувати свободи, які цей день має символізувати», – наголосив Ентоні Блінкен.

Західні країни застосували до Білорусі, як і до її близького союзника Росії, фінансові санкції у відповідь на війну Кремля проти України і зусилля Білорусі щодо сприяння цьому російському вторгненню.

Раніше 3 липня Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія і що він «давно визначив» участь Білорусі у «спецоперації» (так у Росії називають війну) РФ проти України: «Ми – єдина країна, яка підтримує Росію у цій боротьбі».