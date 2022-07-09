Білоруська волонтерка повідомила, що її видворяють із України

Громадянку Білорусі Карину Потьомкіну видворяють із України – про це вона повідомила 9 липня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Потьомкіна оприлюднила фотографію з відповідним штампом у паспорті.

До цього у Потьомкіної не приймали документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні. За словами дівчини, вона прийшла в міграційну службу подавати документи на посвідку на тимчасове проживання під приводом «волонтерство в організації». Але пакет документів, включно з подякою від Бучанського територіального товариства, не прийняли, каже Потьомкіна.

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Пізніше співробітник міграційної служби забрав у Потьомкіної паспорт і сказав, що штраф їй буде, але «мінімальний, тому що вона волонтер».

Державна міграційна служба не коментувала ситуацію публічно.

До цього часу Потьомкіна залишалася на території України без прописки і проживала в Бучі. За словами самої дівчини, вона «просто законно перебувала на території України 180 днів». Документів на отримання політичного притулку вона не подавала, лише зателефонувала в міграційну службу. Там їй сказали, що під час воєнного стану заяви від утікачів не приймають, але «дзвінок зафіксували і передзвонять, коли закінчиться війна».

30 червня Каріну Потьомкіну нагородили подякою за волонтерську діяльність в Україні.

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Раніше правозахисниця Анісія Козлюк писала, що білорус Денис Дащинський, у якого також був такий штамп у паспорті про зобов’язання залишити Україну, виїхав, а на кордоні йому сказали, що цей штамп прирівнюється до депортації і він зможе повернутися до України не раніше ніж через 90 днів.

У червні погрожували депортацією й самій Анісії Козлюк, але завдяки втручанню представників Офісу Світлани Тихановської ситуацію вдалося вирішити.