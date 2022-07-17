У МЗС назвали попередню причину падіння українського літака в Греції

Попередня причина падіння українського літака АН-12 на півночі Греції – відмова одного з двигунів, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.



«Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів», – написав він у фейсбук.



Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.



Речник МЗС додав, що на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із грецькими рятувальниками та правоохоронцями.

16 липня вантажний літак Ан-12 української авіакомпанії розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції. За даними ЗМІ, літак попросив дозвіл на аварійну посадку в сусідньому аеропорту Кавали, але не зміг туди дістатися.