Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У МЗС назвали попередню причину падіння українського літака в Греції

Місце катастрофи українського літака АН-12 поблизу Кавали, Греція, 17 липня 2022 року.

Попередня причина падіння українського літака АН-12 на півночі Греції – відмова одного з двигунів, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів», – написав він у фейсбук.

Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

Речник МЗС додав, що на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із грецькими рятувальниками та правоохоронцями.

16 липня вантажний літак Ан-12 української авіакомпанії розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції. За даними ЗМІ, літак попросив дозвіл на аварійну посадку в сусідньому аеропорту Кавали, але не зміг туди дістатися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG