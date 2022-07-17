У Греції розбився український вантажний літак

Вантажний літак «Антонов» української авіакомпанії розбився 16 липня поблизу міста Кавала на півночі Греції, повідомила влада.



Згідно з повідомленнями ЗМІ, вантажний літак прямував із Сербії до Йорданії та попросив дозвіл на аварійну посадку в сусідньому аеропорту Кавали, але не зміг туди дістатися.



Місцеві жителі повідомили, що бачили вогняну кулю і чули вибухи протягом двох годин після аварії.



За даними державної телерадіокомпанії ERT, Ан-12 експлуатував вантажний перевізник «Меридіан».



Грецькі ЗМІ повідомили, що на борту літака було вісім людей, він перевозив 12 тонн «небезпечних матеріалів». Але місцева влада заявила, що не має конкретної інформації про вантаж, і надала інформацію про різну кількість людей на борту.



Як запобіжний захід через сильний запах, що виходить з місця катастрофи, влада попросила жителів двох найближчих до місця катастрофи населених пунктів тримати вікна зачиненими всю ніч, не виходити з дому та носити маски. Влада каже, що не знає, чи були в літаку якісь небезпечні хімікати.