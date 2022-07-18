Кулеба подякував ЄС за додаткові 500 млн євро допомоги і назвав «три шляхи для відновлення миру» 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед колегами з країн Європейського Союзу – про це він повідомив 18 липня.

Голова МЗС зазначив, що виступив перед головами закордонних відомств на запрошення голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

«Моє ключове повідомлення: зброя для України, санкції проти Росії та відповідальність для Росії – це три шляхи до відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності в Європі», – повідомив він у своєму твітері.

За словами Кулеби, ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги України в рамках Європейського фонду миру (EPF).

«Зброя: вдячний за додаткові 500 мільйонів євро в рамках EPF та закликаю до додаткової двосторонньої військової допомоги. Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України», – перерахував Кулеба.

Голова МЗС України раніше наголосив на важливості створення спеціального трибуналу, аби притягнути Росію до відповідальності саме за злочин агресії.