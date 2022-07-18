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Кулеба подякував ЄС за додаткові 500 млн євро допомоги і назвав «три шляхи для відновлення миру» 

Голова МЗС зазначив, що виступив перед головами закордонних відомств на запрошення голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед колегами з країн Європейського Союзу – про це він повідомив 18 липня.

Голова МЗС зазначив, що виступив перед головами закордонних відомств на запрошення голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

«Моє ключове повідомлення: зброя для України, санкції проти Росії та відповідальність для Росії – це три шляхи до відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності в Європі», – повідомив він у своєму твітері.

За словами Кулеби, ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги України в рамках Європейського фонду миру (EPF).

«Зброя: вдячний за додаткові 500 мільйонів євро в рамках EPF та закликаю до додаткової двосторонньої військової допомоги. Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України», – перерахував Кулеба.

Голова МЗС України раніше наголосив на важливості створення спеціального трибуналу, аби притягнути Росію до відповідальності саме за злочин агресії.

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