Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії надати 1 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Рада Європейського союзу затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні один мільярд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

«Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1 мільярд євро», – повідомила пресслужба Ради ЄС.

Рішення було ухвалено у вівторок у Брюсселі у рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

У пресрелізі вказано, що разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі 1,2 млрд євро, яку було виділено раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни становить 2,2 млрд євро.

«Очікується, що найближчими місяцями вона ще більше збільшиться. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку», – йдеться в повідомленні.

Коментуючи рішення, міністр фінансів Чехії, яка нині головує в ЄС, Збінєк Станюра сказав, що «продовження матеріальної та фінансової допомоги (Україні – ред.) – не варіант, а наш обов’язок».

«Це дасть Україні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури», – зазначив він.

Раніше 7 липня цю пропозицію підтримав Європейський парламент.

1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня.