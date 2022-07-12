Міністри фінансів США та Японії обіцяють допомогти Україні впоратися з тиском на економіку через війну

Міністри фінансів США та Японії заявили про домовленість співпрацювати у вирішенні проблем, викликаних вторгненням Росії в Україну. Міністр фінансів США Джанет Єллен та міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі у спільній заяві 12 липня після переговорів наголосили, що їхні країни зобов’язалися підтримувати Україну у вирішенні її економічних проблем, пов’язаних з війною.

Також вони вказали на те, що єдині у своєму «рішучому засудженні неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії проти України».

Міністри додали, що продовжать заходи проти Росії, зокрема економічні та фінансові санкції.

«У наших урядів є спільні погляди та інтереси щодо багатьох найбільш нагальних пріоритетів, які стосуються наших національних інтересів, а також глобальної стабільності та процвітання. І коли ми працюємо разом, кожен із нас ефективніший», – сказала Єллен.

Війна в Україні підвищила ризик глобальної рецесії, посиливши ціновий тиск і спричинивши збої в ланцюжку поставок.

Під час свого візиту до Японії Джанет Єллен вшанувала пам’ять убитого колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, високо оцінивши його зусилля щодо підвищення добробуту Японії та покращення становища жінок. Абе був убитий 8 липня під час передвиборної промови у місті Нара на заході Японії.