Фінансова система України справляється, а за виплати у липні «можна не хвилюватися» – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що фінансова система України наразі справляється з викликами, пов'язаними з війною, а за виплати у липні «можна не хвилюватися».

«Фінансова система поки що справляється. Ми здійснюємо всі виплати – пенсіонерам, зарплати освітянам, медикам. Всі програми, які стосуються захищених статей, фінансуються. Один з наших пріоритетів – грошове забезпечення наших військовослужбовців. Я не бачу причин, чому в липні ми це не зможемо продовжувати робити. За липень можна не хвилюватися», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Міністр зауважив, що економіка України втратила багато в період війни і втрачає досі. Наприклад, нині Податкова служба спроможна збирати близько 70% довоєнних показників, митниця – близько 30%.

«У червні нам вдалося залучити чотири мільярди доларів – це досить суттєва допомога для фінансування бюджету і виконання всіх наших зобов'язань», – додав він.

Київ, який оцінює свій дефіцит бюджету в 5 мільярдів доларів на місяць, звернувся до Заходу по фінансову допомогу для свого уряду та військових зусиль у протистоянні російській агресії.

Країни «Групи семи» 27 червня заявили про готовність «надати як гранти до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в 2022 році, аби допомогти Україні закрити свої фінансові пробіли і надалі забезпечити базові потреби українському народу».