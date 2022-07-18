Жоден росіянин ще не отримував української візи – прикордонники

Жоден громадянин РФ ще не отримував української візи, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.



«За наявною в мене інформацією, жоден громадянин РФ ще не отримав візу. В перший тиждень взагалі не було заяв на отримання візи. Як повідомляло МЗС минулого тижня, протягом другого тижня дії візового режиму лише близько 10 громадян РФ подали документи. Всі проходять перевірку обов'язково», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його даними, більшість заявок стосуються короткострокових віз, лише чотири – щодо довгострокових.



Він пояснив, що перевірка кандидатів на отримання візи триває від 10 днів.

«Але до громадян РФ прикуто більше уваги, оскільки вони – громадяни країни-агресора, перевірка триватиме довше», – додав Демченко.

З 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Росії. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що «подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє». При цьому він зауважив, що навіть якщо громадянин РФ отримав візу – «це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України».

Міністерство закордонних справ України раніше повідомляло, що громадяни Росії можуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Росіяни, які живуть за кордоном, можуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.

Петицію про запровадження візового режиму для громадян РФ було зареєстровано на сайті президента України в середині лютого. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу. 17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для росіян.