Агентство Moody’s повідомило про дефолт Білорусі за зовнішнім боргом

Білорусь допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов’язань, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody’s.

Згідно з повідомленням, 13 липня завершився пільговий період, протягом якого країна мала виплатити 22,9 мільйона доларів за єврооблігаціями Belarus-27. Білоруський Мінфін здійснив цей платіж у національній валюті, через що власники бондів не змогли отримати виплати.

Наприкінці червня уряд Білорусі оголосив, що країна виконуватиме боргові зобов’язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях за курсом Нацбанку. У білоруському уряді назвали це рішення вимушеним заходом, оскільки учасники системи не можуть гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій.

27 червня Moody’s повідомило про дефолт Росії за єврооблігаціями і не виключило нові дефолти щодо майбутніх виплат. До цього про настання дефолту повідомляли Bloomberg та The Wall Street Journal. За їхніми даними, Росія не виконала зобов’язань уперше з 1918 року. Йдеться про два випуски єврооблігацій – доларові зі строком погашення у 2026 році та номіновані у євро зі строком погашення у 2036-му.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, сказав: «Ні, не згодні».

Російський Мінфін, у свою чергу, послався на те, що інвестори не отримали платежів за двома випусками суверенних євробондів РФ «через дії третіх осіб».