Рейтингове агентство Moody’s заявило про дефолт Росії з єврооблігацій

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s вважає, що Росія допустила дефолт щодо єврооблігацій, і не виключило нові дефолти щодо майбутніх купонних виплат.

«27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонні виплати за двома єврооблігаціями на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом», – йдеться в повідомленні Moody’s.

Раніше про дефолт за суверенними борговими зобов’язаннями в іноземній валюті повідомило агентство Bloomberg. За даними агентства, 27 червня закінчився пільговий місячний період для виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями, в разі неплатежу останній термін вважається подією дефолту.

Bloomberg відзначив, що цей дефолт стався вперше з 1918 року і став «кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам».

«Це похмура ознака швидкого перетворення країни на економічного, фінансового і політичного вигнанця», – зазначило агентство.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у РФ, сказав: «Ні, не згодні».

Російський Мінфін, у свою чергу, послався на те, що інвестори не отримали платежів за двома випусками суверенних євробондів РФ «через дії третіх осіб».