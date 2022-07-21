Війна в Україні має припинитися, щоб запобігти «ядерній безодні» – Лукашенко

Білоруський союзник президента Росії Володимира Путіна Олександр Лукашенко заявив у четвер, що Росія, Україна та Захід мають домовитися про припинення війни в Україні, аби уникнути «безодні ядерної війни».

«Ми повинні зупинитися, дійти згоди, покласти край цьому безпорядку, операції та війні в Україні», – заявив Лукашенко в інтерв’ю агенції France-Presse.

Лукашенко, зокрема, запропонував: «Давайте зупинимося, а потім придумаємо, як далі жити... Далі не треба, далі лежить безодня ядерної війни – туди не треба йти».

Також в інтерв’ю AFP Лукашенко звинуватив Захід у прагненні конфлікту з Росією та у провокуванні війни в Україні.

«Ви (Захід – ред.) розпалили війну і продовжуєте її», – сказав Лукашенко, додавши, «якби Росія не випередила вас, членів НАТО, ви організували б і завдали їй удару.

Крім того, Лукашенко вважає, що «зараз особливість моменту полягає в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних для України умовах».

Він закликав українську владу «сісти за стіл переговорів і домовитися, що вони ніколи не загрожуватимуть Росії». А ще Лукашенко заявив, що Україна має змиритися із втратою окупованих Росією регіонів на сході та півдні України. На його думку, зараз це вже «не обговорюється», бо про це «можна було говорити у лютому чи березні».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю «РИА Новости» заявив, що цілі Москви в Україні тепер виходять за межі Донбасу: «Зараз географія інша. Це далеко не лише «ДНР» та «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій». Лавров додав, що у міру того як Захід «накачує Україну все більш далекобійною зброєю, цими HIMARS...значить, географічні задачі будуть розширяться».

Офіційний Київ заявив, що Росія такими заявами «відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі». В українському МЗС додали – «росіяни хочуть крові, а не переговорів».

У Міноборони США заявили, що у цьому зв’язку Україні має бути приємно, що РФ визнає ефективність застосування нею на фронті американських HIMARS, а загарбницькі амбіції РФ ні для кого у світі не є несподіванкою.