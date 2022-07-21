Глава Пентагону відреагував на заяву Лаврова щодо HIMARS і розширення загарбницьких цілей Росії в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на заяву російського міністра Сергія Лаврова щодо поставок HIMARS і розширення загарбницьких цілей Росії в Україні.



«Я впевнений, що українському керівництву буде приємно почути підтвердження Лавровим ефективності не тільки цієї системи (HIMARS - ред.), а й того, як вони цією системою користуються…Потрібно знати, з ким він розмовляє. Це не є несподіванкою для ні для кого з нас, ні для когось у Європі чи будь-кого в усьому світі. Я думаю, що він розмовляє з людьми в Росії», – сказав він під час брифінгу.



Він також нагадав про заяви російського президента Володимира Путіна, який стверджував, що «спецоперація» (так Москва називає війну в Україні – ред.) – це обмежена операція, зосереджена на Донбасі.



«Його дії довели протилежне. І ми знали, наші союзники та партнери знали, що він має більші амбіції. І Лавров сьогодні це тільки підтвердив. Отже, знову ж таки, це не дивно для тих, хто брав участь у цьому чи навіть спостерігав за цим дистанційно, можливо, це несподіванка для росіян, яким Путін весь час брехав», – додав міністр оборони США.

20 липня в інтерв’ю агентствам «РИА Новости» і RT міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю «РИА Новости» заявив, що цілі Москви в Україні тепер виходять за межі Донбасу: «Зараз географія інша. Це далеко не лише «ДНР» та «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій». Лавров додав, що у міру того як Захід «накачує Україну все більш далекобійною зброєю, цими HIMARS...значить, географічні задачі будуть розширяться».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».