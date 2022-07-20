Офіційний Київ відреагував на заяви Лаврова про загарбницькі цілі Москви, які виходять за межі Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заява російського міністра Сергія Лаврова про бажання Росії захопити більше українських територій свідчить про те, що Росія хоче крові, а не переговорів.

«Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні», – написав Кулеба у твітері.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твітері написав: «Вочевидь у МДІМВ погано викладали не лише географію, а й міжнародне право. Інакше голова МЗС РФ міг би знати, що війна – це війна, окупація – це окупація, а знищення нації – геноцид. А от географії С. Лаврова навчать Збройні сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння».

20 липня в інтерв’ю агентствам «РИА Новости» і RT міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю «РИА Новости» заявив, що цілі Москви в Україні тепер виходять за межі Донбасу: «Зараз географія інша. Це далеко не лише «ДНР» та «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій». Лавров додав, що «якщо Захід надасть Києву зброю далекого радіусу дії, то географічні цілі «спецоперації» в Україні ще більше розширяться».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».