Мер Миколаєва повідомив про «потужні вибухи» в місті

У Миколаєві рано-вранці 28 липня пролунали «потужні вибухи», повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатися в укриттях! Повітряна тривога триває з 03:50», – написав він у телеграмі.
Про відбій повітряної тривоги повідомили о 06:07.
Про постраждалих і руйнування Сєнкевич не повідомив.
Останнім часом російські війська щодня обстрілюють Миколаїв.
Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.
Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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