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Мер Миколаєва повідомив про «потужні вибухи» в місті

Наслідки ракетного удару по Миколаєву, 29 червня 2022 року

У Миколаєві рано-вранці 28 липня пролунали «потужні вибухи», повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатися в укриттях! Повітряна тривога триває з 03:50», – написав він у телеграмі.

Про відбій повітряної тривоги повідомили о 06:07.

Про постраждалих і руйнування Сєнкевич не повідомив.

Останнім часом російські війська щодня обстрілюють Миколаїв.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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