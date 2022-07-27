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Через чергові обстріли Миколаєва пошкоджені 10 багатоповерхівок – влада показала наслідки

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 29 червня. Архівне фото

Через сьогоднішні російські обстріли Миколаєва пошкоджені 10 багатоповерхівок, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«У результаті сьогоднішніх обстрілів пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхових будинків. У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Також пошкоджені торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби», – написав він у телеграмі.

Раніше у Миколаївській ОВА повідомляли, що близько 6:20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство, пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Загиблих чи поранених внаслідок обстрілів немає.

Останнім часом щоночі російські війська обстрілюють Миколаїв, переважно вони використовують С-300.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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