Через чергові обстріли Миколаєва пошкоджені 10 багатоповерхівок – влада показала наслідки

Через сьогоднішні російські обстріли Миколаєва пошкоджені 10 багатоповерхівок, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«У результаті сьогоднішніх обстрілів пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхових будинків. У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Також пошкоджені торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби», – написав він у телеграмі.

Раніше у Миколаївській ОВА повідомляли, що близько 6:20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство, пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Загиблих чи поранених внаслідок обстрілів немає.

Останнім часом щоночі російські війська обстрілюють Миколаїв, переважно вони використовують С-300.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.