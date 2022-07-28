Війська РФ «частково покращили» своє розташування в напрямках Соледара та Вершини – Генштаб ЗСУ

На Донеччині російські війська «частково покращили» своє розташування в напрямках Соледара та Вершини, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли», – йдеться у зведенні.

За даними штабу, на Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій російські підрозділи не проводили, але ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

Як повідомляють у Генштабі, на Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка. Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини, а Берестового та Нагірного російська розвідувальна група безуспішно намагалася уточнити позиції українських військ.



На Харківському напрямку війська РФ не припиняють обстріли населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль. Російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Кочеток.