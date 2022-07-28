Країни-партнери можуть давати Україні гроші та допомагати купувати зброю – посол США в НАТО

Сполучені Штати намагатимуться діяти якнайшвидше, щоби забезпечити Україну необхідною військовою допомогою. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла посол США в НАТО Джуліана Сміт, запевнивши, що «це є пріоритетом для Сполучених Штатів».



Відповідаючи на питання, що є перешкодою, щоб Україна отримала далекобійні боєприпаси зараз, Сміт пояснила, що це – інтерактивний процес. «Нам треба насамперед почути, що потрібно і чого хоче Україна. А потім ми повинні подивитися, що є доступним і як швидко це можна перемістити. Деякі країни мають обладнання, але не мають можливості транспортувати його в один із хабів», – сказала посол США в НАТО.



Є також ситуації, додала Сміт, коли країни-партнери вже не можуть дати більше.



«Вони вважають, що віддали майже все, що могли, але тепер вони можуть давати гроші та реально допомагати купувати додаткову зброю. Отже, знову ж таки, цей процес постійно змінюється», – підсумувала дипломатка.

Напередодні у розмові з Олексієм Резніковим міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін також наголосив, що «Сполучені Штати рухаються так швидко, як це можливо, аби доставити обладнання до України».

Міністр оборони України Олексій Резніков 20 липня розповів про підсумки зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За його словами, учасники взяли на себе нові зобов’язання щодо військової допомоги Україні. Міністр не повідомив деталей нових пакетів військової допомоги, зазначивши, що «спочатку їх відчує ворог на полі бою».