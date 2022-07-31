200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись на війну в Україну – розвідка

200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в Україну, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Що стало негативним для російського командування? Те, що порядка двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затянула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні місяці. Але незважаючи на це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни і веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку», – сказав Скібіцький.

За його словами, бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, «вони на сьогоднішній день відсутні».

«По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується», – наголосив представник ГУР.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.