Росія: у Чечні військкомати змушують безробітних чоловіків пояснювати відмову від служби

У російському регіоні Чечні співробітники військкоматів змушують чоловіків, які не працюють, заповнювати анкети з поясненням, чому ті відмовляються працювати в силових структурах або служити в армії. Аудіозапис із таким змістом розсилається жителям республіки РФ. Джерело проєкту Радіо Свобода Кавказ. Реалії серед чеченських чиновників підтвердило цю інформацію.

На аудіо жіночий голос говорить чеченською про необхідність «термінового заповнення анкети на чоловіків, які не працюють, віком від 21 до 49 років». Стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність і розписатися у заздалегідь підготовлених бланках. Ті, хто має групу інвалідності, мають надати посвідчення. Для збору інформації було виділено термін до ранку 25 липня.

Наприкінці червня стало відомо про створення чотирьох іменних батальйонів у Чечні. Джерела Кавказ.Реалії в республіці розповіли, що співробітників правоохоронних органів перевели в нові батальйони, оскільки достатньо «добровольців» не знайшлося. Наразі, як стверджують співрозмовники, жителям Чечні «безкоштовно» пропонують влаштуватися у відділи поліції – у регіоні поширена практика платити за отримання роботи у правоохоронних органах.

Голова Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що нові чеченські батальйони були сформовані за рахунок співробітників поліції та Росгвардії – зроблено це нібито заради високого рівня професіоналізму підрозділів, а не через брак кадрів.

Як раніше писали Кавказ.Реалії, зобов’язання Рамзана Кадирова перед президентом Росії Володимиром Путіним передбачають щотижневе відправлення для участі у війні проти Україні не менше ніж 200 осіб із Чечні.

Чеченські правозахисні організації і блогери повідомляють про звернення, що надходять до них від жителів республіки, яких викрадають для відправки як «добровольців» на війну проти України. Одному з таких викрадених, жителю села Серноводське Шамілю Сасламбекову (можливо, Сосламбекову), імовірно, поставили ультиматум: або відправлення в Україну, або в’язниця за сфабрикованою кримінальною справою. Він вважав за краще вирушити на війну, де був убитий.

У травні стало відомо, що серед так званих добровольців, які вирушили на війну в Україну з Чечні, є засуджені за різні злочини, деякі з них ще не мали терміну покарання. За підрахунками телеграм-каналу «Можем объяснить», з 953 «добровольців», які вирушили зі списку, опублікованого українською розвідкою, щонайменше 101 людина має «кримінальне минуле і теперішнє».