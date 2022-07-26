В’язні з російської колонії, завербовані ПВК «Вагнера», загинули у війні РФ в Україні – ЗМІ

Щонайменше троє засуджених із петербурзької виправної колонії-7 «Яблунівка» загинули у війні Росії в Україні, ще двоє поранені та перебувають в одній із лікарень окупованого Луганська, пишуть «Важные истории» з посиланням на джерела, які спілкуються із родичами засуджених.

За повідомленням, раніше ці ув’язнені були завербовані ПВК «Вагнера».

Видання повідомляє, що в медичних документах зазначені не справжні імена завербованих ув’язнених, а псевдоніми – прізвиська чи позивні.

«Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськом. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість з якимось «Кульбабою»? Швидше за все, грошей за смерть людини родичі не побачать», – пояснив адвокат Леонід Крикун.

На початку липня «Важные истории» повідомили, що ПВК «Вагнера» почала вербувати засуджених у петербурзьких колоніях. За даними видання, у ніч на 6 липня близько 40 ув’язнених з ВК-7 «Яблунівка» етапували до Ростовської області Росії для подальшого перекидання на територію України як добровольців. Ще 11 засуджених, стверджувало видання, було завербовано у ВК-6 «Обухово». За повідомленням, за пів року служби ув’язненим обіцяли амністію і зарплату у 200 тисяч рублів.

У Громадській наглядовій комісії російського Санкт-Петербурга заперечили мобілізацію ув’язнених місцевих колоній для поїздки в Україну і назвали матеріал ЗМІ «фантазією».