Кримчани за хабарі «вирішують питання» з воєнкомами – розвідка

Попри заяви російського керівництва, строковики брали і можуть і надалі брати участь у бойових діях – про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Таким чином він прокоментував затримання військового комісара окупованого Криму Юрія Лимаря на півострові. За словами Скібіцького, ГУР відслідковує питання, пов’язані з призовом строковиків та мобілізаційними заходами.

«Незважаючи на те, що є заяви керівництва РФ, що строковики не беруть участь у бойових діях, ми бачимо, в перші місяці вони були на нашій території. Друге – такі підрозділи розташовуються біля нашого кордону і в будь-який момент вони можуть брати участь в бойових діях», – сказав він.

Читайте також: Представництво президента в АРК закликає кримчан саботувати російську мобілізацію

Це створює «дилему», зокрема, для жителів окупованого Криму, додав представник розвідки:

«Йти в армію чи не йти, посилати туди свою дитину чи не посилати. І отут з’являються такі, відповідно, за хабар воєнкоми. Хабарництво в Росії – це взагалі національна культура, вони вирішують це питання: людину в армію не беруть, вони отримують відповідний гонорар і на цьому справу закривають».

Скібіцький назвав затримання Лимаря сигналом іншим російським військовим комісарам на окупованих територіях, що невиконання планів щодо призову матиме такі ж наслідки.

«По суті, тут більше покарання за те, що не виконані плани. Невиконані плани по прихованій мобілізації в тому числі. Тому що по мобілізації там призиваються вже люди, які проходили військову службу, які мають відповідну військову спеціальність, які мають певний досвід служби, проходження служби в конфліктних регіонах – це теж на сьогоднішній день стає питанням і доволі проблемним питанням», – додав він.

Читайте також: «Оркестру потрібні музиканти»: прихована мобілізація для підсилення російських військ в Україні

Російські медіа 9 липня повідомили, що підконтрольний Кремлю Сімферопольський гарнізонний військовий суд відправив під домашній арешт на два місяці військового комісара окупованого Криму Юрія Лимаря. Його заарештували за підозрою в тому, що він за гроші давав підлеглим доручення звільняти окремих осіб від призову до армії.

Юрій Лимар очолював військовий комісаріат в окупованому Криму з 2020 року. Раніше він обіймав ту саму посаду в Астраханській області Росії. Лимаря затримали після того, як 7 липня у нього пройшов обшук. За даними «РИА Новости», під час обшуку у дворівневій квартирі Лимаря вилучили кілька мільйонів рублів, дорогі засоби зв’язку та колекцію елітного алкоголю.