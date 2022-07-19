Прокуратура АРК прокоментувала вирок кримчанину Еюпову

Росія «вчинила вже тисячі військових злочинів», а кримські татари «зазнають систематичних репресій» протягом останніх восьми років. Про це заявив прокурор Автономної республіки Криму та Севастополя Ігор Поночовний 19 липня, коментуючи вирок російського суду щодо кримськотатарського активіста Азамата Еюпова.

«РФ – держава, яка підступно вторглася на українську територію і, починаючи з 2014 року, яка вже скоїла тисячі військових злочинів. Росіяни масово вбивають безневинних дітей, жінок, мирне населення, руйнують громадянську інфраструктуру. Незважаючи на всі ці жорстокі злочини, які важко навіть уявити в цивілізованому суспільстві, держава-окупант намагається змістити фокус уваги та нав’язати наративи, що не росіяни, а корінний народ Криму – «терористи» та «екстремісти», – заявив Поночовний.

Він зазначив, що «понад вісім років кримські татари зазнають систематичних репресій».

«Така політика РФ та її окупаційної адміністрації спрямована на дискредитацію та переслідування корінного населення півострова за релігійними ознаками. Для придушення свободи слова, свободи вираження поглядів та свободи релігії окупанти використовують усі можливі способи залякування населення, у тому числі незаконно створену систему кримінального правосуддя на окупованій території півострова Крим», – додав Поночовний.

За словами прокурора, українська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами «незаконного переслідування кримських татар за релігійними ознаками на території півострова».

19 липня російський Південний військовий окружний суд оголосив вирок «фігуранту справи кримських мусульман» Азамату Еюпову, засудивши його на 17 років колонії суворого режиму.

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У лютому 2021 року голи в Криму відбулися масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму.

Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії у Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання у їхніх будинках. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим ставлять у провину статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії. Кримських татар звинуватили в причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, яка діє без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.