Російський суд засудив фігуранта «справи кримських мусульман» Еюпова до 17 років колонії 

Російський Південний військовий окружний суд оголосив вирок «фігуранту справи кримських мусульман» Азамату Еюпову, засудивши його до 17 років колонії суворого режиму – про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Головуючий Кирило Кравцов у складі суддів Олексія Магомадова та Володимира Цибульника визнав Азамата Еюпова винним за звинуваченням в організації діяльності в терористичній організації та засудив його до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму», – сказано в повідомленні.

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За повідомленням активістів, перші три роки терміну Еюпов муситиме провести в суворіших умовах в’язниці. Потім його етапують у колонію для відбуття покарання, що залишилося.

17 лютого 2021 року в Криму відбулися масові обшуки у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Після проведення обшуків Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління російської ФСБ у Криму, після чого їх ув'язнили та відправили на судово-психіатричні експертизи.