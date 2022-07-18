Суд заарештував на два місяці експосадовця СБУ по Криму, підозрюваного у держзраді

Колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча заарештували на два місяці до 13 вересня 2022 року, без можливості внесення застави, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Йому оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

«У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами. Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю», – йдеться в повідомленні.

У ДБР також кажуть, що задокументували «безпосередню участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною і підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави».

Колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча затримали 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Кулініча начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року. 2 березня 2022 року Кулініча звільнили.