Підводний човен РФ знову вийшов із Севастополя на заводські випробування, що мали завершитися у травні

Підводний човен «Алроса» Чорноморського флоту Росії вкотре вийшов із Севастополя на заводські випробування після ремонту, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, сьогодні в Кілен-бухті, де розташовується 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту, субмарини немає на її звичному місці – біля східного берега бухти. Ще 14 липня підводний човен стояв на ремонті.

Російська агенція «РИА Новости» напередодні також написала про другий етап «заводських ходових випробувань», які триватимуть не менше ніж тиждень.

Підводний човен Б-871 «Алроса» введений в дію в 1990 році. До 2013 року був єдиним діючим підводним човном Чорноморського флоту Росії. Може стріляти крилатими ракетами типу «Калібр».

Влітку 2014 року «Алроса» стала на ремонт та модернізацію на 13-му судноремонтному заводі у Севастополі. Ремонт мав завершитися у 2015 році, але терміни неодноразово переносилися.

На початку травня пресслужба судноремонтного підприємства повідомила, що завод завершив ремонт найстарішого на Чорноморському флоті підводного човна, і що субмарина повернеться у флотський стрій.

12 травня «Алроса» вийшла з ремонту та проходила підготовку до виходу на ходові випробування. Однак, як повідомляли Крим.Реалії, 21 травня два буксири перетягли підводний човен з Південної бухти Севастополя назад до судноремонтного заводу в Кілен-бухті. 28 червня «Алроса» таки вийшла на ходові випробування. Підводний човен залишив Севастопольську бухту, вийшовши на зовнішній рейд Севастополя. Та вже на початку липня субмарина знову стала на ремонт у 13-й судноремонтний завод.