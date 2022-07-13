РФ утримує 4 носії «Калібрів» у Чорному морі та 5 – у Середземному – ВМС ЗСУ

Російські війська продовжують утримувати в Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії крилатих ракет «Калібр» із залпом у 24 ракети, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у твітері.

«В Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів 4 носії ракет «Калібр» із залпом в 24 ракети та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В акваторії Середземного моря знаходяться 5 носіїв ракет «Калібр»», – йдеться в повідомленні.

У фейсбуці ВМС ЗСУ додають: «Окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій 6 кораблями та катерами в Азовському морі».

Крім того, у ВМС ЗСУ вказують, що за останню добу через Керч-Єнікальську протоку в інтересах Росії незаконно пройшли 45 цивільних суден.

«За добу на користь Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 20 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS). Це є порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі.