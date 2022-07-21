Кремль відправляє в Україну вчителів, щоб виховувати на «традиціях дружби» з росіянами – WP

Російська влада пропонує високі зарплати учителям з бідних глибинних регіонів РФ, аби ті їхали викладати на окуповані території, щоб «виправити українську освіту». У матеріалі світового англомовного видання The Washington Post ідеться про те, що сотням освітян пропонують близько трьох тисяч доларів на місяць, щоб у наступному навчальному році вони поїхали на захоплені Кремлем території і виклали там дітям російський погляд на історію України.

«Для деяких вчителів у Чувашії, республіці приблизно в 400 милях (понад 600 км - ред.) на схід від Москви, ця пропозиція здалася спокусливою. Середня місячна зарплата в регіоні становить близько 550 доларів, але обіцяна зарплата, опублікована директором школи в чаті вчителів Чувашії, становить понад 2900 доларів на місяць», – ідеться в статті.

Рекрутувати вчителів почали ще в червні. Основні напрямки – Запорізька та Херсонська області. На Донбас також набирають освітян із «правильним» проросійським поглядом. Окрім високої зарплатні, їм пропонують безкоштовний транспорт і, можливо, навіть житло.

«Шановні вчителі, є ще хтось, хто хоче допомогти колегам? У цих регіонах безпечно. Будь ласка, відповідайте швидко», – цитує The Washington Post повідомлення, які надходять в спільноти російських викладачів.

Видання зазначає, що Москва проводить інтенсивну русифікаційну роботу в окупованих регіонах, яка, схоже, спрямована на те, щоб знищити в українцях значення історії, ідентичності та навіть їхньої мови.

Про те, що українську освіту «потрібно виправити», зокрема, прямо заявив наприкінці червня міністр просвіти Росії Сергій Кравцов на засіданні партії президента Володимира Путіна «Єдина Росія».

Згідно з указом Путіна, Москва намагається добитися, щоб українці по всій країні підписувалися на російські паспорти

Однак, як вказають автори публікації, зусилля Кремля виходять далеко за межі шкіл. Адже на окупованих територіях заблокували українські мережі мобільного зв’язку. Узявши під контроль там медіа, Росія одночасно транслює свою пропаганду про «денацифікацію» країни: «Згідно з указом Путіна, Москва намагається добитися, щоб українці по всій країні зголошувались брати російські паспорти. На вересень заплановані «референдуми» щодо «приєднання» окупованих територій до Росії. У Кремлі також передбачили можливі голосування про те, щоб зробити російську мову державною в Україні».

Крім того, окупаційна влада створила відділи реєстрації актів цивільного стану в Херсоні та Мелітополі, де українці мають зареєструвати новонароджених дітей «згідно з російським законодавством» й отримувати російські документи і соціальні виплати.

Видання зазначає, що їхати до окупованих територій зголосилося вже декілька сотень вчителів з глибинних регіонів Росії.

Майже 250 учителів, у тому числі 57 з республіки Дагестан на півдні Росії, підписалися на виїзд в Україну

«Майже 250 учителів, у тому числі 57 з республіки Дагестан на півдні Росії, підписалися на виїзд в Україну, згідно зі списком на вебсайті Міністерства освіти Дагестану, який вже не відображається», – пише The Washington Post.

У Міністерстві освіти оголосили про значне підвищення зарплати – 8000 рублів на день, приблизно 137 доларів, на додаток до поточної зарплати вчителів.

«Мабуть, куплю там квартиру. Мені нема чого втрачати, – цитує видання охочого їхати до України вчителя російської мови та літератури. – Обіцяють дуже хороші зарплати та житло».

Наприкінці червня російське Міністерство освіти повідомило урядовій газеті, що воно запроваджує «високоякісні російські стандарти, щоб школи могли нормально працювати».

В англомовній статті повідомляється, що російський міністр освіти Кравцов, один із найпалкіших прихильників путінського русифікаційного проєкту, у середині червня прилетів до Мелітополя та наголосив на рішучості Москви викладати українським дітям російську версію історії народів. За його словами, Росія залишиться в регіоні «назавжди».

«Ключове завдання – донести до школярів всю правду, правду про наші братні народи, про спільні досягнення і перемоги», – цитує The Washington Post його заяву російським журналістам в окупованому місті.

Російський міністр також відвідав місто на північному сході України та сказав, що прибула перша партія підручників російської мови, враховуючи підручники з мови та історії. Українських дітей, зазначив він, необхідно виховувати на «традиціях дружби» з росіянами. Результатом такої освіти, на його переконання, стануть «наші щасливі діти».

Підручники історії переглядаються, щоб відобразити точку зору Путіна про те, що «Україна ніколи не була справжньою державою»

«Підручники історії переглядаються, щоб відобразити точку зору Путіна про те, що «Україна ніколи не була справжньою державою». З вересня вчителі російської мають проводити нові уроки під назвою «Розмова про важливе». Вони мають відповідати урядовим вказівкам щодо того, що діти мають вивчати про війну в Україні та поточні події – підхід, що нагадує «політінформаційні» заняття за радянських часів. Якщо класи підуть за прикладом Путіна, вони відображатимуть його брехливі заяви про те, що «Україна вчинила геноцид» або що її уряд «складається з нацистів», які «прагнуть напасти» на Росію», – інформують журналісти.

Автори статті застерігають: русифікація Москвою територій, які вона займає в Україні, «несе в собі тривожні відлуння епохи Йосипа Сталіна», коли мільйони людей з анексованих або підкорених регіонів були депортовані до Сибіру та Середньої Азії.

У своїй публікації вони, зокрема, згадують про заселення захоплених Москвою територій російськими робітниками. До прикладу, країни Балтії та країни Центральної Азії, такі, як Казахстан, досі мають значну кількість етнічних росіян, що часто є джерелом напруги на тлі частих обіцянок Москви «захищати» всіх російськомовних.

The Washington Post також вказує на те, що Кравцов впроваджує іншу кремлівську схему, яка покликана поєднати російські міста з окупованими українськими містами та селищами: «Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов у червні прилетів до Маріуполя, українського портового міста, яке сильно бомбила Росія, щоб підписати угоду про «місто-побратим» із тамтешніми ставлениками Росії. Він оголосив, що об’єднає свої школи зі школами в Маріуполі, і пообіцяв надіслати групи вчителів і урядовців».

Утім, не всі російські освітяни в захваті від таких ініціатив Кремля. Видання цитує вчительку з Санкт-Петербурга, яка виступає проти війни і вважає, що поїхати викладати в Україну було б «морально огидно через мільйони постраждалих людей, які були вбиті або переміщені через напади Росії».

«На жаль, знайдуться вчителі, які поїдуть в Україну, щоб заробити ті кляті гроші, – сказала вона The Washington Post. – Я не знаю, як вони будуть дивитися в дзеркало».

На її думку, найважче завдання стоятиме перед вчителями історії: змінити погляди українських учнів на минуле своєї країни, відповідно до вимог російського уряду.

Освітянка не вважає, що учителям з Росії це вдасться: «Ті, хто залежить від тебе, під загрозою бути вбитими або покараними, можуть вдавати, що вірять тобі. Але в глибині душі вони тобі не повірять і будуть чекати будь-якої нагоди для помсти».