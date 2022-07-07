Місця масових поховань у селищі Старий Крим біля Маріуполя збільшились вдвічі – «Схеми»

Місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя збільшились вдвічі – у порівнянні з початком травня. Такі зміни зафіксував супутник Planet Labs. Ці знімки публікують журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

За даними міської ради Маріуполя, загалом там може бути поховано більше 15 тисяч містян.

29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя.

З моменту окупації міста в таких траншеях масово ховають загиблих мешканців. У порівнянні із супутниковим знімком Planet Labs за 8 травня, який раніше публікували «Схеми», місця масових поховань на цьому кладовищі збільшились майже вдвічі.

У коментарі «Схемам» радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснив це тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, пошкоджених та зруйнованих армією РФ. За його словами, в кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих місцевих жителів. Найчастіше тіла везуть до Старого Криму, де найближче до Маріуполя є кладовище з місцями масових поховань.

«Вони (окупанти – ред.) почали масово розбирати завали, «пригнали» своє так зване «МНС», а там, що не будинок – то могильник. Вчора (5 липня, – ред.) вони «взялись» за наш мікрорайон «Черемушки», приїхали співробітники так званого «МНС», залізли в підвал одного з будинків, а там 100-200 трупів, вони розвернулись і поїхали, сказавши, «не наша справа», оскільки «МНСники» відмовляються займатись тілами загиблих. Далі ними займаються робітники так званих «державних ритуальних послуг» та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза, – каже Андрющенко і додає. – Зазвичай везуть на кладовище Старого Криму. Усіх тих, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на кладовищі».

На тому ж Старокримському кладовищі, за словами радника, тривають поховання містян не лише у викопаних траншеях, але й в окремих могилах. На супутниковому знімку Planet Labs за 29 червня можна помітити їхнє збільшення.

Влада Маріуполя пояснює це тим, що окупанти почали заробляти на приватних ритуальних послугах, пропонуючи поховання загиблого в окремій могилі, а не у місцях масових поховань.

«Поховання коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Але навіть після сплати необхідно буде чекати близько 2 тижнів, тому що з деревиною у Маріуполі зараз проблеми, тож труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини», – пояснив Петро Андрющенко.

Раніше «Схеми» повідомляли про три виявлені неподалік Маріуполя місця масового поховання – біля селища Старий Крим, села Виноградне та кладовища селища Мангуш. Згодом супутник зафіксував четверте місце масового поховання у центрі Маріуполя.

«Місця масових поховань у Мангуші і Виноградному, та те, що було знайдено у Маріуполі, разом це 4-5 тисяч. На Старокримському, станом на початок червня, було десь 15 тисяч людей поховано. Ми думаємо, що кількість загиблих має бути значно вища за 20 тисяч, адже кількість могил продовжила зростати. Однак за теперішніх умов та відсутності доступу реально зробити висновок про кількість жертв неможливо», – додав у коментарі «Схемам» Петро Андрющенко.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Тоді на заводі «Азовсталь» також перебували українські військові, які пізніше за наказом склали зброю і вийшли. Після чого російська сторона повідомила, що бере їх у полон, а частину військових будуть судити.

Керівник Офісу президента України повідомив, що утримувані у російському полоні українські захисники Маріуполя живі, однак, у яких умовах вони наразі перебувають, невідомо.

Пізніше також був проведений обмін, під час якого з російського полону звільнили 144 українських військових, в тому числі 95 захисників «Азовсталі».