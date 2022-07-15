«Оркестру потрібні музиканти»: прихована мобілізація для підсилення російських військ в Україні

За майже п'ять місяців війни в Україні Росія зазнала значних втрат у особовому складі. Російські чиновники зараз проявляють креативність у спробах поповнити військові лави – без фактичного оголошення війни та національної мобілізації в самій Росії.

Листівку, яка з’явилася на початку цього місяця на стінах під’їздів багатоквартирних будинків у підмосковному Одинцово – важко не помітити. Її наклеїли над оголошенням про те, коли в будинку відключать гарячу воду на технічне обслуговування.

Потрібні: чоловіки від 20 до 55 років для військової служби на контракті; початкова зарплата 200 тисяч рублів ($3400) на місяць. Звертайтеся в Одинцовський військовий центр.

У випусках новин державного телебачення вказані номери телефонів, за якими волонтери можуть отримати інформацію щодо участі в «спецоперації» в Україні. Сайти хедхантерів рясніють вакансіями «контрактників».

Згідно з повідомленнями, російські офіційні особи хочуть створити «добровольчі батальйони» в кожному з понад 80 регіонів країни, сформувавши до 34 000 нових військових для військових зусиль, ідеться в даних одного з аналітичних центрів.

Майже через п’ять місяців після початку найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни російська армія має проблему: не вистачає людей, занадто багато вбитих і поранених.

Російські чиновники проводять масштабну кампанію з вербування більшої кількості людей для поповнення лав своїх підрозділів, що ведуть війну проти України, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією».

Але те, як це роблять цивільні та військові чиновники – намагаючись завербувати тисячі, не викликаючи негативної реакції з боку російського суспільства, – потрапило в центр уваги лише нещодавно.

«Це не мобілізація», – сказав Олег Ігнатов, російський аналітик Міжнародної кризової групи, брюссельської дослідницької організації. «Вони поки що не хочуть оголошувати війну. Але їм потрібні люди, піхота. Вони зазнали серйозних втрат, і успіху цієї військової операції не буде без серйозного набору нових людей».

«Це гнучка система, як таємне вербування, гібридна система», – сказав він Радіо Свобода. «Але ніхто нікого ні до чого не примушує».

Росія стикається з системною проблемою людських ресурсів, і вона використовує численні спеціальні методи, щоб заповнити прогалини

«Росія стикається з системною проблемою людських ресурсів, і вона використовує численні спеціальні методи, щоб заповнити прогалини за допомогою волонтерів, найманців, тюремних батальйонів і персоналу з інших частин уряду, таких як національна гвардія», – сказала Дара Массікот, дослідник політики корпорації Rand і колишній старший аналітик Міністерства оборони США. «Це призводить до мінімально підготовлених солдатів і ймовірної відсутності згуртованості на рівні підрозділів».

Загалом втрати Росії вважаються значними. Західні розвідувальні служби стверджують, що було вбито щонайменше 15 тисяч військовослужбовців, за вищими оцінками понад 20 тисяч – ця цифра перевищує загальну кількість загиблих радянських військових за десять років війни в Афганістані у 1980-х роках. Останнє публічне повідомлення Міноборони Росії про кількість загиблих у березні становило 1351 загиблих у боях.

«Стань переможцем. Доведи, що ти справжній чоловік»

У Тверській області, на північний захід від Москви, 11 липня військовий вербувальник опублікував у соцмережі відео із закликом записуватися на «спецоперацію». Літній вік вербувальника та його хитка презентація викликали глузування як у росіян, так і в українців.

Усе-таки, як і в Одинцово, початкова місячна зарплата, за словами рекрутера, становить 200 тисяч рублів ($3400). Це приблизно в чотири рази перевищує середню заробітну плату по Росії, і є величезною сумою для регіонів, де вартість життя та середні зарплати, як правило, нижчі, ніж у таких містах як Москва та Санкт-Петербург.

У телевізійному тижневику «Вести недели», який транслювався по всій країні, 12 липня в сюжеті про місцеві військові частини на півдні Росії було представлено три телефонні номери «гарячої лінії», за якими глядачі могли зателефонувати «для добровільної участі в спеціальній військовій операції в Україні».

За словами місцевого жителя, який сфотографував його та поділився з Радіо Свобода, листівка з Одинцово, яка вербувала чоловіків-добровольців, з’явилася приблизно першого липня. Людина, яка побажала не називати свого імені, сказала, що незрозуміло, чи хтось відгукнувся на це. Але зазначила, що її район є новою заможною забудовою, де живуть молоді люди та молоді сім’ї.

Найвідоміша російська приватна військова компанія «Вагнер» також агресивно набирає кадри. Вважається, що вона належить петербурзькому бізнесмену Євгену Пригожину. Компанія стала відомою під час попередніх дій у Сирії та Центральноафриканській Республіці, а також була помічена в інших країнах, таких як Лівія та Мозамбік.

Підрозділи «Вагнера» також були на передовій на полі бою на українському Донбасі. Українська військова розвідка повідомляє, що підрозділи йшли в авангарді наступальних дій по взяттю міст Маріуполя, а нещодавно – Сєвєродонецька.

У рамках своєї маркетингової кампанії компанія, схоже, випустила короткі відеокліпи, які опублікувала та розмістила в російських соціальних мережах VK та Однокласники. У багатьох звучить потужна, важка гітарна музика зі словами «Стань переможцем. Доведи, що ти справжній чоловік». Довші відео опубліковані на сайті www.wagner2022.org, який, здається, доступний лише в Росії.

«Хочете вписати своє ім’я в історію бойової слави, але не хочете боротися з бюрократією та контролем? Тоді для вас хороша новина: оркестру потрібні музиканти в Україні!» – ідеться в головному зверненні сторінки. «Приєднуйтеся до нас, щоб звільнити весь Донбас! Вирушайте в свій перший бойовий похід разом із живими легендами індустрії!».

Повідомлення, надіслані Радіо Свобода на основний телефонний номер, негайної відповіді не мали.

Репортер ділового видання РБК представився зацікавленим волонтером для звіту, опублікованого дев’ятого липня, зателефонувавши кільком рекрутерам і приватним компаніям, щоб дізнатися подробиці волонтерства.

Межа між найманцями, регулярною армією і «добровольцями» повністю стерлася під час війни в Україні

«Найголовніше – видалити всі соціальні мережі… щоб вас там не було. Навіть старі акаунти, які були там 5-6 років тому, мають бути видалені. Це умова нашої компанії», – цитує газета слова одного рекрутера.

У детальному розслідуванні, опублікованому 13 липня, інтернет-сайт новин Meduza детально розповів про те, як «Вагнер» і принаймні ще одна приватна військова компанія тісно співпрацювали з Міністерством оборони як щодо розгортання, так і щодо вербування в рамках «таємної мобілізації».

«Межа між найманцями, регулярною армією і «добровольцями» повністю стерлася під час війни в Україні», – пише Meduza.

«Немає стихійних підрозділів», – сказав один рядовий солдат, використовуючи термін, що описує незалежні або автономні приватні сили. «Усі працюють на Міноборони».

Головна компанія Пригожина, відома як Concord, у заяві, опублікованій 13 липня, заявила, що має намір подати до суду на авторів звіту Meduza відповідно до нового закону, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення «свідомо неправдивої інформації» про російські збройні сили.

Регіональні новобранці

На папері Росія має величезну армію: близько одного мільйона військових, включаючи всі види військ. У країні також зберігається система обов’язкового призову, згідно з якою всі чоловіки віком від 18 до 27 років зобов’язані служити в збройних силах щонайменше рік, хоча багато хто знаходить способи уникнути служби. Військові проходять два цикли призову: у квітні та у вересні; у квітні 2022 року призвали 135 тис. людей.

Військовослужбовцям строкової служби заборонено проходити службу за кордоном, у тому числі в Україні. У перші дні після вторгнення деякі призовники були задіяні у вторгненні, чого, за словами Кремля, не мало статися.

Повідомляється, що національна призовна кампанія передбачає спроби чинити тиск на призовників, які наближаються до кінця строкової служби – те, що відбудеться протягом наступних двох місяців у вересневому циклі – з метою підписати нові волонтерські контракти.

Росія потребувала систематичного вирішення своїх проблем із живою силою

«Росія потребувала систематичного вирішення своїх проблем із живою силою кілька місяців тому – наприклад, велика мобілізація резервістів або навіть часткова мобілізація, – сказала Массікот, – але такі зусилля були б політично непопулярними, а також структурно складними для мобілізаційної системи Росії».

Поки що незрозуміло, наскільки ефективною була рекрутингова кампанія. Ні Міністерство оборони, ні регіональні центри комплектування, ні приватні компанії не оприлюднюють цифри щодо нового персоналу.

Опитування громадської думки, обмежене та під впливом патріотичних настроїв воєнного часу, показує , що більшість росіян більш-менш підтримує військову операцію.

Але хоча ознаки суспільної реакції поки що приглушені, у деяких регіонах є натяки на невдоволення серед певних груп етнічних меншин, які, на думку експертів, зазнали непропорційних втрат.

Регіональні чиновники в таких місцях, як Дагестан, Інгушетія та Калмикія, уже почали створювати підрозділи, які складаються переважно з місцевих чоловіків. До підрозділів в основному входять військовослужбовці-контрактники, які пройшли військову підготовку і були об’єктом місцевих наборів.

Одна військова частина, яка була розгорнута в Україні, складалася переважно з солдатів з Бурятії, південно-сибірського регіону, який, як і багато віддалених регіонів Росії, страждає від відносно високого безробіття та низьких зарплат.

Ми, буряти, як етнічна меншина, постійно стикаємося з расизмом і дискримінацією в Росії. Це Росії потрібна «денацифікація»

Бурятські активісти заявили, що за останні тижні близько 500 військовослужбовців Бурятії, які служили за контрактом, повернулися додому, висловлюючи сумніви щодо вторгнення. Дехто поставив під сумнів мету, проголошену президентом Володимиром Путіним на початку вторгнення: «демілітаризація та денацифікація» – термін, який використовували кремлівські чиновники, щоб неправдиво стверджувати, що уряд України контролюється прихильниками нацистів.

«Ніхто не хотів бути окупантом», – каже голова громадської організації «Фонд вільної Бурятії» Вікторія Маладаєва, яка надає юридичні консультації солдатам, які намагаються розірвати контракти».

«Ми, буряти, як етнічна меншина, постійно стикаємося з расизмом і дискримінацією в Росії», – сказала вона Current Time. «Це Росії потрібна «денацифікація».

Російські військові чиновники також прагнуть розширити зусилля для регіональних добровольчих батальйонів по всій країні, очевидно, бажаючи згрупувати етнічні меншини в окремі підрозділи. І, можливо, також з бюджетних міркувань – щоб більш широко розподілити фінансовий тягар війни, кажуть експерти.

Максим Фомін, колишній військовий, який воював на Донбасі в Україні, а зараз веде популярний проросійський військовий блог, заявив у відео, опублікованому 13 липня, що російські чиновники планують сформувати добровольчі батальйони в кожному регіоні Росії.

За оцінками американського Інституту вивчення війни, за оптимальних умов ці зусилля можуть дати до кінця серпня 34 тисячі новобранців. Наскільки такі підрозділи будуть готові до активних бойових дій у короткий термін, незрозуміло, заявив вашингтонський аналітичний центр.

У Москві вже діє один такий добровольчий батальйон, який фінансується з міського бюджету, ідеться в розслідуванні «Медузи». Підрозділ, який отримав назву «полк Собяніна» – на честь московського мера – приймає добровольців з усієї країни, а не лише з Москви.

Путін не хоче визнавати війну перед російським суспільством. Він хоче, щоб російське суспільство, чоловіки, воювали

Олег Ігнатов, аналітик Кризової групи, каже, що непропорційні втрати серед неслов’янських груп меншин, швидше за все, не є навмисним рішенням військових планувальників чи політичних лідерів. На його думку, це, швидше за все, відображення того, що армія є прибутковою можливістю працевлаштування для бідніших регіонів, особливо з огляду на зарплати, які рекламуються на деяких посадах.

«Путін не хоче визнавати війну перед російським суспільством», – сказав Ігнатов. «Він хоче, щоб російське суспільство, чоловіки, воювали. Але він розуміє, грубо кажучи, що його план підкорити Україну – це можливо лише за умови, що ціна або втрати для російського суспільства не будуть надто великими».

«Ті, хто підтримує війну, пасивні. Люди можуть підтримувати її, сидячи на дивані, дивлячись телевізор. Але їх не просять іти воювати. Якби вони воювали, це змінило би динаміку. Або якщо втрати росіян зростатимуть», – сказав він.

«Ця гібридна система працює на Кремль і політичну систему, тому що вона дозволяє їм зберігати сприйняття нормальності», – сказав Ігнатов.