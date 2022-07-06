РФ відправила на війну в Україну понад 50 ув’язнених – ЗМІ

Російські видання «Важные истории» та «Вот Так» із посиланням на свої джерела повідомляють, що понад п’ятдесят ув’язнених з виправних колоній №6 та №7 Санкт-Петербурга були відправлені до Ростовської області Росії для подальшої відправки звідти на війну в Україну. Видання пишуть, що в’язням дали лічені хвилини на збори та відмовили у дзвінках рідним.

«6 липня з ВК-7 «Яблунівка» близько 40 осіб відправили до Ростовської області, повідомило джерело « Важные истории». Їм дали лише п’ять хвилин на збори та відмовили у можливості зателефонувати рідним. Аналогічна історія сталася в ВК-6 «Обухово», звідти відвезли 11 людей. Раніше у цих колоніях працювали вербувальники ПВК «Вагнер». Ув’язненим пропонували піврічне відрядження на Донбас в обмін на гроші, амністію та гарантію виплати 5 млн рублів сім’ї у разі загибелі. Їх планували записати до авангарду російського наступу», – зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що у кількох петербурзьких колоніях з’явилися вербувальники російської приватної військової компанії «Вагнер».

«Група Вагнера», або «приватна військова компанія Вагнера» – неофіційне збройне формування, яке вважають афілійованим із наближеним до Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним (сам Пригожин це заперечує). Найманці «ПВК Вагнера» брали участь у спецопераціях у Сирії, Малі, Центральноафриканській республіці та інших регіонах, де Росія має військові інтереси, а також з 2014 року надавали допомогу незаконним збройним формуванням у Донецькій та Луганській областях. За численними свідченнями, ПВК бере участь і у нинішній війні Росії проти України.