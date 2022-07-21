«Ніколи не приховував своєї позиції щодо Криму»: у підконтрольному Росії суді допитали Джеляла

У підконтрольному Росії Верховному суді окупованого Криму сторони захисту та обвинувачення допитали заарештованого у «справі про диверсію на газопроводі» кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова). Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Джелял детально розповів про події з моменту його затримання та початку слідчих дій. Політик вказав на «величезну кількість порушень», допущених під час проведення з ним дізнання та слідства. Дружина обвинуваченого Левіза Джелялова повідомила, що, за словами Нарімана у суді, йому не сказали про статус «підозрюваного».

Наріман Джелял пояснив, що знайомих, котрі планували підірвати трубу в Перевальному, він ніколи не мав. Також він додав, що знає інших фігурантів «справи про диверсію на газопроводі», Асана та Азіза Ахтемових, вже давно, їхнє спілкування не передбачало жодних поручительських стосунків – вони були друзями.

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«Я ніколи не приховував свою позицію щодо статусу Криму, але це не передбачало з мого боку проведення будь-яких протиправних дій», – цитує Джеляла «Кримська солідарність».

Раніше під час допиту фігурант «справи про диверсію на газопроводі» Азіз Ахтемов заявив у суді, що написав явки з повинною під тортурами. Захист обвинувачених також заявив про катування підзахисних. Російські силовики публічно не коментували твердження про катування обвинувачених.

Раніше підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив до 26 липня 2022 року термін арешту кримськотатарському політику та активісту Наріману Джелялу та братам Азізу та Асану Ахтемовим.

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15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі». Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся незадовго до цього.