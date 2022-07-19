Вхід у Севастопольську бухту охороняє російський патрульний корабель із ракетами «Калібр» – фото

Біля входу в Севастопольську бухту постійно чергує патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков» Чорноморського флоту Росії, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Спочатку патрульний корабель стояв біля пірсу в Костянтинівській бухті, що біля входу у велику Севастопольську бухту, потім, пройшовши бонову браму, вийшов на зовнішній рейд Севастополя.

У складі Чорноморського флоту РФ є чотири такі патрульні кораблі: «Василий Быков» (бортовий номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375), «Павел Державин» (363) і «Сергей Котов» (383).

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Кожен із цих патрульних кораблів озброєний модульним ракетним комплексом «Калібр-К» із ракетами Х-35 або ракетами сімейства «Калібр». На кожному кораблі розміщується авіаційна група – один вертоліт Ка-27ПС або Ка-29, або Ка-52К і два-чотири БПЛА в палубному ангарі.

У період з 24 по 28 лютого 2022 року головний корабель серії «Василий Быков» брав участь у захопленні українського острова Зміїний.