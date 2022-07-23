Путін не визнає, що його план в Україні провалився – розвідка

Президент Росії Володимир Путін не визнає, що його план в Україні провалився, при цьому Росія заявляє про розширення «цілей «спецоперації», але не оголошує війну, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«У цій прихованій мобілізації є проблеми, вони не оголошують повну, відкриту мобілізацію. Тому що це, по суті, визнання того, що їхні плани, які вони будували з початком кампанії, вони провалилися. І Путін не буде визнавати цього», – сказав він.

На уточнювальне запитання щодо того, що більшість оглядачів кажуть, що оголосити мобілізацію в Росії – це визнати поразку Путіна, Скібіцький відповів: «Ми теж так аналізумо, тому що таж сама заява Лаврова, стосовно розширення масштабів «спеціальної операції» (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.) – це ще свідчення того, що вони готують підґрунтя до того, що «ми там успішно закінчили на Донеччині, Луганщині, і йдемо далі», але в жодному разі вони не оголошують війну. Хоча війна триває з 24 лютого. А взагалі якщо говорити по суті, то з 2014 року», – наголосив представник ГУР.

20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю «РИА Новости» заявив, що цілі Москви в Україні тепер виходять за межі Донбасу: «Зараз географія інша. Це далеко не лише «ДНР» та «ЛНР» (підконтрольні Росії угруповання, які контролюють частини Донецької і Луганської областей – ред.), це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій».

Лавров додав, що в міру того, як Захід «накачує Україну все більш далекобійною зброєю, цими HIMARS ... значить, географічні задачі будуть розширятися».

Офіційний Київ заявив, що Росія такими заявами «відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі». В українському МЗС додали – «росіяни хочуть крові, а не переговорів».

У Міноборони США заявили, що у цьому зв’язку Україні має бути приємно, що РФ визнає ефективність застосування нею на фронті американських HIMARS, а загарбницькі амбіції РФ ні для кого у світі не є несподіванкою.