Близько 300 вояків втратила РФ за добу на війні в Україні

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 300 своїх військових (із загального числа у приблизно 42 200), повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.
За даними штабу, російські війська найбільших втрат зазнали на Донецькому напрямку.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня Росія втратила:
- 1805 танків
- 4055 бойових броньованих машини
- 958 артилерійських систем
- 260 РСЗВ
- 132 засоби ППО
- 223 літаки
- 191 гелікоптер
- 750 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 182 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
- 86 одиниць спеціальної техніки
За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.
Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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