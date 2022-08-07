Близько 300 вояків втратила РФ за добу на війні в Україні

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 300 своїх військових (із загального числа у приблизно 42 200), повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

За даними штабу, російські війська найбільших втрат зазнали на Донецькому напрямку.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня Росія втратила:

1805 танків

4055 бойових броньованих машини

958 артилерійських систем

260 РСЗВ

132 засоби ППО

223 літаки

191 гелікоптер

750 БПЛА оперативно-тактичного рівня

182 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

86 одиниць спеціальної техніки

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.



Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.



9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.





Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.