Зеленський: гарячі напрямки на Донеччині забирають «основні зусилля і багато життів»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що гарячі напрямки на Донеччині забирають «основні зусилля і багато життів».

«Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої країни, де окупанти намагаються сконцентрувати сили», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголошує, що ключове зараз, як і раніше, – це зброя для оборони України, але на тижні очікуються «хороші новини» від партнерів щодо пакетів підтримки.