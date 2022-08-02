«ЗСУ готові перетворити ніч на день, щоб вигнати загарбників» – Резніков про новий пакет допомоги США

Міністр оборони України подякував США за надання нового пакету допомоги у сфері безпеки у розмірі 550 мільйонів доларів.

«Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякую президенту США Джо Байдену та міністру оборони США Ллойду Остіну за ваше лідерство і всьому американському народу», – написав він у твітері.

США 1 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги на 550 мільйонів доларів для України. Він «включатиме більше боєприпасів для передових ракетних систем високої мобільності, відомих як HIMARS, а також боєприпасів» для артилерії.